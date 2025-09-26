Ekonomiczne koszty wykluczenia transportowego. To dotyka wielu Polaków
Nie chodzą do kina, teatru, na koncerty, nie zacieśniają relacji. Nie korzystają z oferty gastronomicznej, a ich dzieci z zajęć pozaszkolnych. Wielu z nich nie pracuje, choć mogłoby. Wykluczenie transportowe ma nie tylko społeczny, ale i ekonomiczny wymiar.rybak_fischermann
84
Komentarze (84)
No do mojego miasta powiatowego z 20k mieszkańców na rubieży kraju to wiem że się nie da ( ͡° ʖ̯ ͡°)
I to jest dla mnie problem, bo chciałbym czasem ściągnąć babcie do opieki nad dziećmi i nie ma szans dojechać.
Niech wszystkie mireczki śmiejące się z problemu, walną się w łeb. Bo Polska to nie tylko top5.
Cała reszta to mowa-trawa, lanie wody na wierszówkę, którą każdy człowiek z wykształceniem średnim byłby w stanie napisać. Istotnie, zawsze znajdą się osoby wykluczone komunikacyjnie.
W Holandii walczy się z rolnikami płacąc za zaprzestanie produkcji lub zmuszając siłą opornych, we Francji z tego powodu są od jakiegoś czasu potężne zamieszki o których cisza w mediach a
Jakoś biedny PRL było na to stać, co nie?
mój wpis o samochodach masz powyżej ale już jakieś lewaki mnie zaminusowały
A prawka nie mam bo zdawałem w momencie w którym zmieniały się przepisy i co tu dużo mówić, po prostu zjadł mnie stres.
W sumie najbardziej ratuje mnie pociąg który jest kilka kilometrów odemnie, noi praca zdalna.
przykład :
pracownik zarabia medianę czy średnią krajową, pracuje w mieście w centrum, bo tam jest praca,
ale ma oddać 1000 złotych za płatne parkowanie,
mówi mu się, że może zamiast w 10 minut jechać 40 minut komunikacją
Druga sprawa to wyprowadzanie się do domów pod miasto. Jeśli do wioski obok to jeszcze spoko, ale czasem to budowy w szczerym polu, tam autobus nie będzie przyjeżdżał.
@JasnyBanan: przecież kopiujemy trendy z USA tam trudno uprawiać turystykę bez wypożyczenia auta
Napisałem ci jakie przypadki robią też te statystykę, a ty o miastach czy turystach. Problemem są wsie, gdzie jest kilku klientów dziennie na autobus wieczorny, bo dzienne jeżdżą w godzinach pracy/ szkoły.
Kwestia że to jest totalnie nierentowne i pytanie gdzie jest ta granica pokrywania kosztów ze środków gminnych.