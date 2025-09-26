Nie da się ukryć, że to celowe działanie. Nie wierzę, że rząd nie wie o tym i nie widzi w tym problemu. Tak ma być. Wieś ma się wyludnić i rolnicy mają oddać ziemię tanio koncernom i wyprowadzić się do miast.

W Holandii walczy się z rolnikami płacąc za zaprzestanie produkcji lub zmuszając siłą opornych, we Francji z tego powodu są od jakiegoś czasu potężne zamieszki o których cisza w mediach a Pokaż całość