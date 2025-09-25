Wyhodowałem już w swoim życiu bazylie czerwona, cynamonowa (serio pachnie jak cynamon), cytrynową, gigantyczna i taka zwykła, marketowa. Wszystko z nasionek. Najczęściej popelnianym błędem u ludzi jest obrywanie złych listków. Największe liście dają roślinie najwiecej energii, a ludzie najchetniej je zrywają. Poza tym, urywajcie te listki, które są w zaciemnionych miejscach rośliny, one je tylko obciążają energetycznie. Losowe obrywanie listków prowadzi do zagęszczenia się rośliny, co utrudnia dostęp światła liściom i powoduje, Pokaż całość