Przestań zabijać bazylię w doniczce
Jeśli kupiłeś kiedyś świeżą bazylię w sklepie spożywczym, to na pewno nie cieszyłeś się nią dłużej niż jeden tydzień. Świeżo kupiona miała piękny zapach i wspaniały aromat ale już po kilku dniach zaczęła żółknąć i zamierać. Na tym filmie wyjaśnię Ci dlaczego tak się dzieje i co zrobić aby raz kupiondeafpool
Komentarze
najlepsze
1. Wyciong kupiono bazyjle i podziel delikatnie na cztery;
2. Wsadź do mniejszych doniczek;
3. Daj im kilka dni na zaaklimatyzowanie się;
4. Bazyjle lubio słonko, regularne podlewanie i temperaturę 20-25 st C - nie lubio poniżej 12 st C
