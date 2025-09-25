Lokatorzy zajęli jej dom. Prokuratura wydała kuriozalny zakaz
Joanna Ogłoza-Palmąka (40 l.) z Gliwic choć jest właścicielem domu, nie może do niego wejść i w nim zamieszkać. Ma prokuratorski zakaz zbliżania się na odległość stu metrów do własnej posesji.Kolekcjoner_dusz
Kupować dom za 640.000 na licytacji komorniczej i i nie sprawdzić, czy ktoś tam mieszka, czy nie... Co może pójść nie tak?
Wiem wiem, psuję zabawę, to już nie jest tak bardzo kontrowersyjne ¯\(ツ)/¯
@__MadCat: ale nie tak bardzo jakby ktoś jej się wbił na chatę, a ona dostała zakaz zbliżania ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No i trzeba by było być debilem, zeby nie wiedzieć, że ktoś tam mieszka. Przecież jest oglądanie, a nawet jak się człowiek nie załapie to się idzie do pierwszego sąsiada puka i wszystkiego można się dowiedzieć.
@yousouyou: Przyznajesz się, że nie czytałeś przed skomentowaniem...
@xer78: A oni powinni ten lokal sami im zorganizować (jakąś rudere w mieście obok) i zakończyć temat, chyba nie liczą, że się lokal socjalny znajdzie? ;d
Dom był tani, bo większości się nie chce bawić w sądowe batalie, ale to jest jedyna legalna droga na usunięcie niechcianych lokatorów. Gdyby był pusty i do zamieszkania od zaraz, to by nie kosztował 640 tysięcy.
1. Sprawa u komornika, decyzja o pierwszej eksmisji.
2. Byly wlasciciel mowi o dobrowolnej wyprowadzdze.
3. Wlascicielka wycofuje sprawe. - komornik nie ma prawa przestac wykonywac swoje obowiazki, tylko WLASCICIEL moze wstrzymac jego prace.
4. Byly wlasciciel doskonale wiedzac o okresie ochronnym i braku mieszkania zastepczego mieszka dalej.
Chciala ich wydymac, a tu fred
Kupujesz dom za 600+ tysiecy i nie chcesz nawet do niego wejsc? Doskonale wiedziala, ze dom jest zamieszkany.
Normalnie.
Jak np próbowała przycwaniaczyc i np groziła lokatorom że ich skrzywdzi, to ochrona zdrowia i zycia ma wyższy priorytet niż sprawy własności.
Więc prewencja to zakaz zbliżania się.
Oczywiście możliwe też jakieś inne scenariusze, ale podałem jeden z bardziej oczywistych.
@Kolekcjoner_dusz: chwila, ale jedyną pokrzywdzoną w tej całej historii jest właścicielka domu. Lokatorzy czują się nękani? W każdej chwili mogą się wyprowadzić z cudzego domu i nikt ich nie będzie nękał.
To w ogóle jakieś kuriozum, żeby za domaganie się wydania swojej własności otrzymać zarzut nękania...
W normalny państwie komornik przed wytawieniem na licytację nieruchomosci mieszkalnej powinien przeprowadzić eksmisję i ewentualnie dłuznika dodatkowo kosztami obciązyć za nią na przykład z pieniędzy z licytacji