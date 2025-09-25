Będąc nad morzem pamiętajcie o tym, że gwiazd/planet jest więcej niż wszystkich ziarenek piasku na wszystkich plażach ziemi. I od ledwie od kilkunastu lat wiemy, że tak na pewno jest - a nie że tylko przypuszczamy...

Niesamowite też, że we wszechświecie powstało coś takiego jak mózg - który potrafił zbudować narzędzie by sprawdzić powyższą tezę, a teraz próbuje sobie jakoś tę informację przetworzyć I wyobrazić. ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º Pokaż całość