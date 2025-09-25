Udało się zahamować postęp choroby pląsawicy Huntingtona!
Pląsawica Huntingtona to "choroba genetyczna ośrodkowego układu nerwowego objawiająca się zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami psychicznymi oraz otępieniem" na którą w serialu House chorowała trzynastka. Po raz pierwszy udało się ją wyleczyć.uvaqhmmgkzhdkt
Nie wyleczono, nawet nie zatrzymano rozwoju choroby, a tylko spowolniono jej postępy. Znacznie, bo o 75%, ale to wciąż daleko od wyleczenia.
A poza tym, to duplikat: https://wykop.pl/link/7799283/absolutny-przelom-w-leczeniu-choroby-huntingtona
Absolutny przełom w leczeniu choroby Huntingtona
A duplikatu nie widziałem. Posypuję głowę popiołem, i postaram się być bardziej dokładny na przyszłość.
Widzę, że tytuł wyedytowany już jest.
Zresztą spowolniono jej rozwój, to nie jest wyleczenie.
W jaki sposób? Jak genetyczna to CRISPR?
