Dlaczego polscy samorzadowcy kupuja chińskie autobusy?
Nie rozumiem, mamy polskiego procudenta autobusow a nasi samorzadowcy kupuja chińszczyzne. 400mln zł wyemigrowało z polskiej gospodarki i poleciało do Chin. Brawo, bardzo dalekowzroczna polityka.xpear
Komentarze (18)
najlepsze
@djtartini1: no niby Solaris juz nie jest poslski, ale przynajmniej europejski. Trzeba miec tez na uwadze tez to, ze dalej produkuje w Polsce, dalej daje prace tutaj ludziom, podatki sa odprowadzane w polsce, prace badawczo rozwojowe sa prowadzone w
@xpear
Na tym szczeblu politycy nie są majętni a kontrola jest słaba. Bardzo łatwo o korupcję. W deweloperce szczególnie to widać.
Chińczycy wykupili kilka firm AGD z Europy, coraz więcej chińskich marek widać w elektromarketach, chińskie samochody to coraz powszechniejszy widok. Z kolei rynek małej elektroniki jest już całkiem zalany przez chińskie firmy.
Topowi producenci smartfonów? Apple, Samsung i chińskie marki. Routery domowe? TP-Link, tenda, Cudy - wszystko chińskie. Rynek kamerek IP - praktycznie same chińskie marki.
Mystery solved.