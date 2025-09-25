Holandia! Zamieszki podczas palenia Koranu w ośrodku dla uchodźców w Hoofddorp
Edwin Wagensveld po raz kolejny podpalił Koran w pobliżu ośrodka dla uchodźców w Hoofddorp.Yakotak
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 60
- Odpowiedz
Edwin Wagensveld po raz kolejny podpalił Koran w pobliżu ośrodka dla uchodźców w Hoofddorp.Yakotak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (60)
najlepsze
@galaktus: Podstawy problem jest taki, że Europa przez całe lata dosłownie uczyła przybyszów z dalekich zakątków, że to Europa ma się dostosować do nich i ich potrzeb a nie oni się mają dostosować do Europy, kultury Europejskiej, naucz się się języka nawet bardzo często, akceptować wartości w danym kraju społeczeństwie i teraz jest jak jest albo jak już to walczono co najwyżej
@17loginbylzajety: a to Netflix nie mógłby zrobić na podstawie książki filmu ?? I tam Allah by sobie wygłaszał różne opinie. A potem można by zrobić jakieś kontynuacje np. "Allah vs Bóg - ostatnie starcie".
Masz i nie dziękuj. (｡◕‿‿◕｡)
Chyba nie do końca, #bekazlewactwa
Odeslecie ich prawda?