Darmowa woda w restauracjach? Minister: Nie poprę
Myślę, że to nie jest jeszcze ten czas, nie poprę tego typu rozwiązania - tymi słowami minister infrastruktury Dariusz Klimczak odniósł się do poprawki Lewicy, która zakłada, że woda z kranu miałaby być podawana klientom restauracji za darmo.matixrr
- 78
Komentarze (78)
Jak nic klient nie zarobił to mu się nie należy.
Kto obstawia, że menele będą nadużywać tego jak przejdzie?
@footix: jak by szklanka chłodnej kranówy z dolewką jak mi się skończy, kosztowała 0.50-1zł to bym był w niebo wzięty. Jednym z głównych powodów dla których z "jedzenia na mieście" 5-6 razy w miesiącu, przeszedłem na "rzadziej niż raz na miesiąc" były własnie ceny napojów. O ile za smaczne jedzenie zapłacę sporo, to 12zł za
@nieco: W sensie ten kelner, który i tak ci przynosi jedzenie/picie?
Menela nikt nie obsłuży i nie zostanie wpuszczony albo go wyproszą.