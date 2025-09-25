Kawa w Polsce droższa niż we Włoszech. A będzie jeszcze gorzej
Espresso w centrum Warszawy potrafi kosztować już 8-12 zł, cappuccino z kolei nawet 18-20 zł. Tymczasem we włoskiej kawiarni, stojąc przy barze, klient płaci średnio 1-2 euro, czyli dużo mniej niż w Polsce. Różnice te nie wynikają wyłącznie z globalnych cen kawy, ale także z lokalnych kosztów prowadrybak_fischermann
Komentarze (121)
@kwanty: I dlatego kawa na wynos jest tańsza. Prawda, PRAWDA ?! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mnie najbardziej zastanawiają ludzie, którzy w drodze do pracy muszą sobie kupić kawę w kubku na wynos, i idą z tą kawą i ją sączą. A zapłacili za kubek kawy tyle co za ćwierć kilograma kawy w sklepie, z czego można zrobić jakieś 15 litrów kawy, co by im starczyło na miesiąc lub więcej porannych kawek :D
W tym czasie ja patrzący na ekspres w kuchni za jakieś 3k z funkcją spieniania mleka i robienia prawie 20 rodzajów kawy:
@Kamael: Tylko klienci to różne grupy. Lokalni mogą zrezygnować ale w wielu miejscach popyt budowany jest przez choćby turystów czy w dużych miastach jakichś klientów typu biznesowego.
kawa za około 6 zł natomiast zaraz za rogiem kolejna kawaiarnia, za bagatela dwukrotnie wieksza cene. Sami zdecydujcie gdzie kupicie kawe .
@BraunDefense: Ale ciekaw jestem, jak w ostatecznym rozrachunku oba lokale wychodzą finansowo.
Polak, jak otworzy kawiarnię, pierwsze co to idzie do salonu wziąć w leasing Audi sobie, żonie i córce, do parzenia kawy bierze studenciaków za minimalną - a jak po 3 miesiącach nie jest 10 000 na czysto na plus, zaczyna stękać jak