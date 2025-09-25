Proste prace domowe, których ojciec powinien nauczyć syna
Często słyszy się opinie (nie tylko ze strony kobiet), że młodzi mężczyźni są niezaradni że bez fachowca nie potrafią poradzić sobie z przysłowiowym wbiciem gwoździa. To zadanie ojca, by nauczyć syna (a może i córkę, czemu nie?) takich podstawowych umiejętności.Facetpo40
Komentarze (95)
Ale częścią z "wytargała go z fury" mnie rozbawiłeś. Takie drobne sytuacje, a jak cieszą... kompot dla Ciebie, Was!
Wiesz, nie musiałeś tego dopisywać. Każdy facet zrozumiał, że chodziło o tę kobietę.
A jeśli czytałaby to kobieta i nie mogła zrozumieć... To tym bardziej!
Trochę dałeś się ogłupić. Na oddychanie też masz pozwolenie?
Równie dobrze możnaby tam dopisać, że ojciec ma pokazać jak strzepywać siura po sikaniu
@milo1000: Po pierwsze nie zawsze półautomat ma wyciągnięty kabel na zewnątrz, ale też może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem bo chodziło mi bardziej o to, że zmiana polaryzacji nie jest taka oczywista.
Coś jak z kupnem klasycznego inwerterka MMA z marketu budowlanego i podłączaniem całe życie minusa na masę, a plusa na elektrodę, a potem podpięcie na próbę palnika do TIGa bo marketówka ma też
- How many mothers and daughters does it take to change a lightbulb?
- Three. One to call her father to do it, one to post a TikTok about 'navigating the patriarchy of a dark room,' and the third just to stand there and say, 'See? This is why we need a man around.'
@bialy100k: Jest powiedzenie: "Kto dobrze wychował dzieci, ten może rozpieszczać wnuki. A kto rozpieszczał dzieci, ten musi wychowywać wnuki".
Żeby nie było pralka z 3 gałkami i zalaminowana instrukcja obsługi powieszona na ścianie xD