Poszła "wyprowadzić krówkę", na polu znalazła 10 ton jarzeniówek
Ktoś wyrzucił na prywatnym polu w Anielinie pod Strykowem 10 ton jarzeniówek. To odpady niebezpieczne, które mogą zwierawedzonywegorz
Komentarze (20)
@ddf-ddt:
Oczywiście przeczytałeś cały artykuł, jak każdy inteligentny Wykopowicz, który chce komentować znaleziska.
No chyba, że ktoś zlecił, w dobrej wierze, wymianę właśnie januszeksowi, to tu by ilość z kilku magazynów akurat pasowała.
My wymienialiśmy we własnym zakresie oświetlenie na LED, a świetlówki
1) to nie jest 10 ton. Nie wiem czy tego jest ze 100kg.
2) taka cena utylizacji to chyba u Morawieckiego.
Tam jest wiele urządzeń, cześć pewnie ma numery seryjne jakoś tam podlegające śledzeniu przez importera, sprzedawcę itp.
I po nitce do klębka, gorzej jak na końcu będzie firma krzak zarejestrowana na bezdomnego.
@hellfirehe: pod warunkiem że ktoś to spisuje na wejściu/wyjściu. Powodzenia
Jeśli w tej masie 10 ton była choćby jedna tradycyjna jarzeniówka (świetlówka liniowa lub kompaktowa CFL), to oznacza, że była rtęć. (i jest)