Brak awiza, brak informacji, a potem komornik. Sprawa trudna do wyjaśnienia
O skargach do RPO w sprawie niedoręczonych przesyłek poleconych z sądów i urzędów było już głośno. Konsekwencje w niektórych przypadkach są poważne.PiotrSkargarkson
Komentarze (66)
poczta zatrudnia ludzi z łapanki, czasem trafią na łapsów którzy wyj*bią listy czy awiza do śmieci i elo czas na małpke
już miałem takie sytuacje że niby było awizo a nie było
@Miszczu_wszystkiego: W hujowej pracy nikomu się nie chce.
Skoro powiadomienia o paczkach i ich śledzenie działa to dlaczego w przypadku urzędowych listów jest taki problem? Czym to się na chłopski rozum różni?
- Inpost jest prywatny i ma interes, żeby działało, więc działa.
- Poczta Polska jest państwowa i nie ma interesu, żeby działało.
- Sądy, policja, prokuratury to instytucje państwowe i nie mają interesu, żeby działało dobrze. Jeszcze ci wyskoczą z tekstem o podstawę prawnę tego, że ma działać dobrze.
- komornicy - prywatyzacja zysków i uprawnień, uspołecznienie problemów - przez dekady robili wały na egzekucjach, więc mieli interes, żeby
@MiKeyCo: Poczta przecież też ma śledzenie przesyłek a nawet listów. Baa ma też powiadomienie choćby SMS.
Co do dostarczenia elektronicznego, widzę za dużo problemów. Przede wszystkim jak należałoby liczyć terminy. Od dostarczenia na serwer, od pobrania przez program pocztowy, czy od przeczytania przez adresata? Zaczyna się robić ślisko, zwłaszcza jeżeli kilka osób ma dostęp do komputera (komórki).
Poza tym, adresaci będą mieli problem, gdy taką informację
@leon-san: To zadziała tylko wtedy, gdy spodziewasz się jakiegoś pisma, sprawa jest ci znana i przybliżony czas doręczenia nie jest tajemnicą.
Niespodziewana korespondencja, której nie oczekiwałeś (bo niby skąd masz wiedzieć), nie odebrana nie zatrzymuje machiny biurokratycznej. Owszem, dowiesz się, że np. US coś chciał od ciebie, jednak w tym momencie już będzie za
Po skardze poczta zapytała listonosza czy był pod adresem. Odpowiedział że był, nikogo nie zastał (kłamstwo) i zostawił awizo (kłamstwo). Ale tak powiedział i poczta nie ma powodu żeby mu nie wierzyć, w związku z tym skarga jest bezpodstwna.
2) Sprawdzić w bazie danych PESEL, kto nadal dycha, ale zmienił adres.
3) Wysłać na stary adres wezwanie do zapłaty abonamentu TV za okres od wypowiedzenia do teraz. (najczęściej za 5 lat)
4) Poczekać na fikcje doręczenia
5) Wysłać pismo do naczelnika urzędu skarbowego.
6) Odebrać tytuł wykonawczy.