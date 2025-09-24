Kobieta za spowodowanie wypadku i śmierci jednego niepełnoletniego - dostaje trzy lata więzienia i po 50 tysięcy odszkodowania dla dwóch pozostałych.



Ciekawe, ile dostanie majtczak za doprowadzenie do spalenia żywcem dwojga dorosłych i jednego dziecka. To będzie niezły plot twist jeśli się okaże, że faceta da się jednak potraktować łagodniej niż kobietę - o ile ma pieniądze i mediacje zakończą się powodzeniem.



BTW: mediacje majtczaka byłyby z góry skazane na niepowodzenie gdyby nie POS.RANY Pokaż całość