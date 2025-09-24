19-latka prowadząc BMW, jechała 260 km/h, rozbiła auto, zginał 17 letni pasażer
Piekło zamarza...Sąd podwyższył wyrok młodej kobiecie! Zamiast 1.5 roku będzie 3 lataPan_Slon
I silna, niezależna kobieta posłuchała patriarchatu? To prawdziwa tragedia.
@PotwornyKogut: @xaviivax dokładnie. Koledzy powinni odpowiedzieć za smierć tego chłopaka, a ona powinna być wypuszczona jako niewinna.
Jeszcze się chyba nie urodziła kobieta, która będzie winna swoich czynów, zawsze to wina kogoś innego
Ciekawe, ile dostanie majtczak za doprowadzenie do spalenia żywcem dwojga dorosłych i jednego dziecka. To będzie niezły plot twist jeśli się okaże, że faceta da się jednak potraktować łagodniej niż kobietę - o ile ma pieniądze i mediacje zakończą się powodzeniem.
BTW: mediacje majtczaka byłyby z góry skazane na niepowodzenie gdyby nie POS.RANY
Mediacje nie muszą wpływać na wyrok, bo sąd ma pełne prawo je zignorować (i tu zapewne tak będzie, bo to zbyt głośna od dawna sprawa).
Już za to powinna dostać kolejne 10 lat