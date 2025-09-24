Firma ukraińskiego miliardera wybuduje w Polsce wielki magazyn energii
Ten magazyn to wielki przełom. Będzie on w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię na aż 1 minutę i 50 sekund. Kosztował będzie jedynie miliard.andrzej-brzozowski_gm
@przemyslaw-priemek: Owszem, tanio nie jest, ale nie istnieją tanie sposoby magazynowania energii. Natomiast ilość węgla którą musimy przepalać w gwizdek by zabezpieczać niestabilność OZE myślę że zwróci się bardzo szybko. A jeśli choć raz zapobiegnie blackoutowi podobnemu do tego w Hiszpanii i Portugalii (a już pare razy byliśmy blisko), to imo zyski są znacznie większe od kosztów, bo blackout na dużą skalę straty liczone w
@zatyczkos: 80GW czy 80GWh?
@dave8: polaczki nie zasluguja na atom. wam węgiel żreć xD (oczywiscie kolumbijski / ruski bo ten polski to kij wie po co sie kopie w ogole i co sie z nim dzieje)
Zabrali miejsca pracy, świadczenia socjalne i medyczne, wydłużyły się kolejki oraz koszty leczenia, wzrosła przestępczość, z ludobójstwa się nie rozliczyli, itd. Tymczasem band...scy oligarchowie wykupują nasze firmy i inwestują wszędzie miliardy dolarów. Za rok/dwa Zakopane stanie się obsranym zadvpiem.
@od-bana-do-bana: hehe... Już dawno jest.
To się biznesowo nie spina 17 lat? Tu musi chodzić o jakiś szwindel
"Zakładana wartość inwestycji wyniesie około 1 mld zł, także wartość przychodów generowanych przez magazyn w okresie 17 lat szacowana jest na ponad 1 mld zł tylko z rynku mocy. Magazyn ma