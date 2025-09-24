27 km drogi 400 metrów pod wodą. Powstaje najgłębszy tunel na świecie
Norwegia realizuje jeden z najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych w swojej historii tunel Rogfast. Po ukończeniu w 2033 r. stanie się najdłuższym i najgłębszym tunelem podwodnym na świecie, łączącym dwie kluczowe dzielnice zachodniego wybrzeża Randaberg i Bokn.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 42
- Odpowiedz
Komentarze (42)
najlepsze
PS: ohuiu złoty, to był sarkazm, ale wiele nie brakowało.
100 metrów kładki: 25 mln PLN
100 metrów tunelu, autostrady, 400 m pod ziemią: 33 mln PLN 🤡🤡🤡
Stadion Narodowy w Warszawie, który nawet nie spełnia wszystkich wymogów międzynarodowych (nie można tam grać finałów MŚ, ME czy LM) kosztował 2x więcej jak Allianz Arena (stadion Bayernu Monachium), który jest większy i spełnia te wszystkie wymogi :D
Kuźwa, po zbudowaniu tego stadionu nawet Niemcy się śmiali, że by takie 2 nam postawili w lepszym standardzie, za te pieniądze. NIEMCY!
@bregath: niewiele brakowało? Powiem tak: mocno niedoszacowałeś:)
Kładka dla pieszych i rowerzystów nad Wisłą w Warszawie ma długość 452 m. Wg założeń miała kosztować 121 mln, finalnie kosztowała 154 mln. Czyli każde 100 metrów kosztowało 34,07 mln
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/ulice/warszawa-ile-kosztowala-kladka-nad-wisla-ile-kosztowal-most-pieszo-rowerowy-nad-wisla-st7845003
Nie było mostu ani tunelu, pływał prom. W Norwegii jest ich dużo, są elementem sieci drogowej i jak na norweskie warunki nie są przesadnie drogie. Norwegowie wymyślili, że wybudują Nordkapptunnelen, tunel na Mageroyę, płatny. Budowali go 6 lat, skończyli w 1999, a opłata za przejazd była taka sama, jak wcześniej cena biletu
Co roku podwyżka cen za przejazd i utrudnienia żeby nim przejechać z powodu ciągłego remontu.
https://wyspy-owcze.pl/rondo-pod-oceanem-otwarte%21