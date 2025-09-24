Co 4. pacjent badany w profilaktyce raka jelita grubego ma zmiany przedrakowe
Ponad 25 proc. pacjentów badanych profilaktycznie ma zmiany, które mogą prowadzić do rozwoju raka jelita grubego. Niepokojące jest to, że większość z nich o tym nie wie, bo nie ma objawów, a w wielu przypadkach można usunąć je od razu podczas pierwszej kolonoskopii.Urwisko
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Kurde, bardziej to mnie przekonuje niz seriale na netflix.
Wszystko się zgadza.
@VanGogh: a występują równie często?
Wiek (zużywają się narządy)
Mało picia wody (kupa szoruje po jelicie)
Mało ruchu (tłocznia brzuszna wspomaga, to nawet 70% udziału w przepychaniu stolca)
Geny (jak rodzina ma nowotwory czy jakieś wzjg...)
U----i