Oddziały psychiatryczne powinny mieć stałe zabezpieczenie internistyczne
Stałe zabezpieczenie internistyczne na oddziałach psychiatrycznych to nie luksus, lecz konieczność przekonuje dr n. med. Paulina Wróbel-Knybel z Kliniki Psychologiczno-Psychiatrycznej PsychoMedic. Jak podkreśla, pacjenci psychiatryczni często trafiają do szpitali w poważnym stanie somatycznym.ewa-pn
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 20
- Odpowiedz
Komentarze (20)
najlepsze
Na tej samej zasadzie działają w USA więzienia. To na pewno przypadek że kraj z prywatnymi więzieniami for profit ma najwięcej więźniów per capita.
Ale co ciekawe z tą historią o psychiatrykach - jedna placówka była oburzona
To co ona pisze nie jest bez sensu, ale nie jest finansowo wykonalnym.
No i nikomu na tym nie zalezy.
a po co żyć z alergią wiosną? bo potem jest lato, jesień no i zima;)
Izolować, a potem usuwać. Wy prawaki nawet się nie kryjecie z nazistowskimi poglądami.