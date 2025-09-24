Allegro wkurzyło kolejną grupę internautów. Padają zarzuty masowej inwigilacji
Jeszcze niedawno Allegro uchodziło za ulubioną platformę zakupową Polaków - przyjazną zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Ostatnie miesiące przynoszą jednak serię wizerunkowych wpadek, które ten obraz burzą.Marcepanowy_Detektyw
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 92
- Odpowiedz
Komentarze (92)
najlepsze
Anyway.... allegro może mieć wpadkę za wpadką ale i tak za dużo się dla nich nie zmieni dopóki nie będzie realnego konkurenta. Na ten moment takiego nie ma, szczególnie mając darmową wysyłkę ze smartem.
Ceny w sklepach internetowych możesz znaleźć kilka zł taniej ale ostatecznie i tak musisz zapłacić 16 zł za wysyłkę więc równie dobrze możesz to zamówić w podobnej cenie na allegro mając przy tym bardzo wygodny i bezproblemowy proces zwrotów, gwarancję szybkiej dostawy, a do tego nie logować się na nowej platformie.
@inflacja_biedaku: mi się kilkukrotnie zdarzyło, szkopuł w tym że jak doliczysz przesyłkę to wyjdzie to samo, a nawet drożej , więc bez sensu, bo allegro trzyma za pysk sprzedawców w razie zwrotu/reklamacji, a tak zdajemy się na łaskę BOKu sprzedawcy, który nie zawsze jest bezproblemowy.
@Kartoffelpanzerkampfwagen: o to to,
Czasem przeglądam amazona i zastanawiam się czy załadowała mi się strona z 2000 roku. Aż to niepojętę jest jaki mozna syf prezentować w platformie działającej na taką skalę
Po cholere im te maile? Wszystko mogą załatwić na platformie na której sprzedają.
Jako klient chce żeby allegro miało dostęp do mojej konwersacji że sprzedającym. Nie wysyłam mu tam dick pickow, tylko się oficjalnie umawiam co ma zrobić moimi
Teraz to jest u nich margines a dochody przynoszą sklepy i hurtownie
Blueprint gotowy jest. Wystarczyło by dać trochę lepsze warunki handlarzom i użytkownikom i allegro mocno by dostało po kieszeni.
Podoba mi się zestawienie tych dwóch zdań, bo zostało to napisane tak, żeby sugerować, że wystąpił odwrót klientów od Allegro. A tymczasem jedno zdanie jest o zupie, a drugie o dupie. Ludzie od dekad chętnie korzystali z Allegro i nadal
@dzyndzla: No niestety tu najpierw musi cos sensownego powstać, by były zgliszcza. A to jest bardzo trudne. Koszty stworzenia czegoś podobnego z taką funkcjonalnością są kosmiczne. A i tak będzie masa problemów wieku dziecięcego.