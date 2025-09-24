Pijany lekarz dotkliwie pobił policjanta, potem zaproponował łapówkę
Pijany lekarz dotkliwie pobił policjanta, który zatrzymał go i uniemożliwił dalszą jazdę samochodem. O bulwersującym zdarzeniu z rejonu Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie), dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.Kolekcjoner_dusz
@chodznapole: i to nie z powodu pobicia przez policjanta a na skutek niewykonywania poleceń i użycia przez niego środków przymusu bezpośredniego
@Karboksymetyloceluloza: wskazówka może być ukryta w pierwszych trzech słowach pierwszego zdania pierwszego akapitu (nie licząc leadu):
"Policjant po służbie zauważył lekarza w sklepie" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A policjantowi odszkodowanie, ale wydalić z policji skoro z pijanym sobie nie poradził bo widać, że szkolenie poszło w gwizdek.