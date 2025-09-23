W Polsce chcą opodatkować i zarejestrować wszystkie lokale na wynajem
Wynajem krótkoterminowy od lat zdobywa coraz większą popularność zarówno wśród osób, którzy korzystają z tego typu lokali, jak i ich właścicieli, którzy znaleźli taki sposób na zarabianie pieniędzy. Już wkrótce wiele takich miejsc może zniknąć z mapy ofert. Wszystko przez nadchodzące regulacje.FXMAG
To zwyczajne uszczelnienie systemu podatkowego.
Wbrew temu co tu się niektórym wydaje to korzyść głownie dla tych co to prowadzili legalnie bo szara strefa im odbierała klientów
Legalnie czyli JDG lub ryczałt najmu prywatnego ale niekoniecznie z rejestracją w trzech instytucjach bo nie każdy chce się zajmować robieniem dobrze urzędnikom.
Raczej ceny pójdą w górę i zapłaci za to ostatecznie klient. Dochodzi 8% VAT i 8,5/12% PDOF + ew.
To jest mega chore.
Jak państwo uważa, że uuuuuuu nie można ta traktowac ludzi że ich wywalamy ..... to niech za nich wyłoży kasę lub da im lokum socjalne.
A nie bawi się w dobre serduszka za
@delli44: Trafiłeś w sedno :-) Przez ostatnie 2 dekady ludzie zadłużyli się pod korek mając nadzieję, że w 10 lat z wynajmu spłacą inwestycję i jeszcze będzie im się przelewać z tego co zostanie ;-) A tu się okazało... że to co robią to działalność gospodarcza więc trzeba płacić podatki xD
@delli44: to nic nie zmienia. Osoba wskazana w umowie, że przyjmie wtedy pod swój dach może powiedzieć po podpisaniu, że się rozmyśliła i wtedy papierkiem możesz się podetrzeć
@weeego: ciekawe czy z równym zainteresowaniem zajmą się ograniczeniem instytucjonalnego zakupu i wynajmu mieszkań.
I co, US i gminy tego nie kontrolują? xD
I tak co kilka dni na wykopie NOWOŚĆ i informacja, że za coś za co trzeba płacić podatek...
@yousouyou: Dokładnie tak jest. Ostatnio przyszedł do mnie właściciel mieszkania, w którym mieszkam od 6 lat, z prośbą o podpisanie umowy najmu bo do tej pory wszystko było na gębę i z rączki do rączki. Całkowitym przypadkiem było to akurat kilka dni po tym jak pojawił się wysyp artykułów o tym, że skarbówka
Na boga, w tym kraju Ci co faktycznie coś wytwarzają są najbardziej obje..ni podatkami, a ci co żyją z "renty" (w sensie giełdowym) płacą połowę tego albo jeszcze mniej w podatkach.
Najem krótkoterminowy nie wnosi wkładu w rozwój kraju a jest jedynie uciążliwością dla sąsiadów i społeczności.
System wymaga zgłoszenia wynajmu, w przeciwnym razie:
- nie zawrzesz umowy na internet czy telefon
- nie zawrzesz umowy na prąd
- nie poślesz dzieci do szkoły
Skończy się tak, że dostaną właściciele pojedynczych mieszkań na wynajem - więksi ominą podatek. Nie dziękujcie, pozdrawiam.
@editores: Obowiązek rejestracji, czytaj będziesz miał zarejestrowany budynek usługowy a nie mieszkanie prywatne, które wynajmujesz.
Jak wynajmujesz takie ciągle to musisz założyć działalność a mnóstwo ludzi wynajmuje bez działalności.
Ogólnie wszelaki wynajem według mnie powinien podpadać pod działalność, sporo problemów by rozwiązało, ogólnie np. kupowanie mieszkań w dużych miastach na wynajem na airbnb i booking, to powinno być zabronione, budynek wybudowany na
@tas2000: no nie gadaj, chyba raczej zdrowotną, bo rozumiem, że ZUS gdzieś płacisz? Bo jak nie płacisz ZUS/nie masz etatu to potem po emeryturkę i pomoc