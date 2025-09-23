Ciekawostka statystyczna:

Przed panowaniem brytyjskim klęski głodu pojawiały się w Indiach raz na 120 lat

Pod panowaniem brytyjskim klęski głodu pojawiały się w Indiach średnio raz na 4 lata (TAK, CZTERY LATA)

Po panowaniu brytyjskim klęsk głodu w Indiach jak dotąd nie było ani jednej.



Tak jak lubimy tutaj (i słusznie) przypominać i wypominać pewnym imperialistom Hołodomor, tak warto pamiętać, że takie Imperium Brytyjskie zasponsorowało Indiom w czasie swojego panowania PONAD TRZYDZIEŚCI Pokaż całość