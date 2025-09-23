"Boże! Zlituj się nade mną, umieram z głodu!"
W 1770 rok pojawiła się tam klęska głodu, który według różnych szacunków pochłonął ponad milion mieszkańców. Władze Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej nie zrobiły jednak nic, by im pomóc.Histmag
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 25
- Odpowiedz
Komentarze (25)
najlepsze
Więc nie, nie zrobili Bengalczykom niczego czego ci nie zrobili samie sobie.
TLDR: Churchil w 1943 doprowadził do śmierci 3-4 mln. ludzi w Bangladeszu.
@manstain: TLDR Akurat on krytykował tradycyjny model społeczno gospodarczy mieszkańców, który polegał na tym, by produkować potomstwo aż do totalnych granic możliwości jego wyżywienia, a nie go wprowadził lub propagował.
Źle powiedział? Nadal się mnożą jak króliki w Azji i Afryce
Przed panowaniem brytyjskim klęski głodu pojawiały się w Indiach raz na 120 lat
Pod panowaniem brytyjskim klęski głodu pojawiały się w Indiach średnio raz na 4 lata (TAK, CZTERY LATA)
Po panowaniu brytyjskim klęsk głodu w Indiach jak dotąd nie było ani jednej.
Tak jak lubimy tutaj (i słusznie) przypominać i wypominać pewnym imperialistom Hołodomor, tak warto pamiętać, że takie Imperium Brytyjskie zasponsorowało Indiom w czasie swojego panowania PONAD TRZYDZIEŚCI
Niewolnictwo? Kto niby sie dorobil, a pozniej najbardziej walczyl? Co, moze wegiel?