Koniec irytujących okienek o ciasteczkach? UE szykuje cyfrową rewolucję
Być może już wkrótce zamiast klikania w każde wyskakujące okno ustawisz preferencje raz w swojej przeglądarce.matixrr
Komentarze (90)
@r_nd_m: Chodziło o to, że EU sama wymusiła stosowanie tych ostrzeżeń. A teraz walczą w problemami, które sami stworzyli - jak socjalizm/komunizm właśnie.
I to nie zła UE spieprzyła tu sprawę tylko cwaniacy od analityki.
Oczywiście, że UE spieprzyła. Zamiast wymusić, żeby w widocznym miejscu był link do polityki prywatności i ustawień to dała wymóg akceptacji przy wejściu.
A najbardziej po dupie dostają ci najbardziej uświadomieni, którzy wyłączyli przechowywanie ciasteczek w ogóle. Ci dostają pytanie o zgodę przy każdym nowym wejściu na stronę.
Tymczasem Coca-Cola za granicą - nie ma regulacji to w------e w ekosreko. XD
@Krupier: bo te zawleczki to koszt dla producenta, gdzie zawleczka i butelka jest z innych rodzajów plastiku. A po stronie większości wysypisk to wsio ryba i tak zazwyczaj mają jeden piec do spalania tworzyw - w Europie są różne. Najlepszym wyjściem byłoby wymaganie jednego materiału zastosowanego. Przynajmniej doraźnie.
(nie mówię o tej konkretnej wtyczce, tylko ogólnie)
Alternatywą jest Consent-O-Matic, który wybiera zawsze najbardziej prywatną opcję. Jesli ktoś chce funkcjonalności która opiera się na "zawsze rezygnuj", raczej powinien wybrać C-O-M zamiast IDCAC.
Po to żeby tysiące nikomu niepotrzebnych urzędasów miało robotę, mogło się wykazać i dostać premie.