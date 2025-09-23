I to nie zła UE spieprzyła tu sprawę tylko cwaniacy od analityki.

Oczywiście, że UE spieprzyła. Zamiast wymusić, żeby w widocznym miejscu był link do polityki prywatności i ustawień to dała wymóg akceptacji przy wejściu.A najbardziej po dupie dostają ci najbardziej uświadomieni, którzy wyłączyli przechowywanie ciasteczek w ogóle. Ci dostają pytanie o zgodę przy każdym nowym wejściu na stronę.