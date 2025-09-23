Stopa bezrobocia w Polsce najwyższa od ponad dwóch lat
Stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu wyniosła 5,5%. Jest to najwyższa wartość od lutego 2023 roku, wynika z nowych danych GUS.przemyslaw-tabor
Komentarze (32)
@Orbiter01: już widzę jak polscy bezrobotni rzucają się na pracę tych obcokrajowców xD
zadupie okolo 15 tys mieszkancow
W 2008 roku przyszedł kryzys gdzie z jednej strony jako tako trzymaliśmy się, a z drugiej było dziadostwo. Rząd obcinał fundusze na różne rzeczy bo pieniędzy nie było.
Kek xd
Pis to zawsze był jedynie szkodnik gospodarczy, który miał wielkie szczęście, że rządził za czasów prospority globalnego od 2005-2007 i od 2015-2020 xd
Ta komusza partia nigdy nic dobrego dla gospodarki nie zrobiła, a jedynie wspierała biedotę i pomysły typu 6 lat od wykupu auta na leasing możesz je odsprzedać bez podatku xd
Albo składka zdrowotna od sprzedanego auta.
Takie rzeczy tylko Pis mógł wymyślić.