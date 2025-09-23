Ja mieszkam w Kielcach od ponad 10 lat i sobie bardzo chwalę. Miasto mimo, że nie jest duże, to jest w nim wszystko co potrzeba. Do tego dużo terenów zielonych, wsiadam na rower i za 10minut jestem w lesie. Ceny niższe niż w największych miastach. Jak ma się dobrze płatną pracę, to Kielce są świetnym miejscem do życia, serio. Jedyne co bym poprawił, to drogi, bo na niektórych naprawdę można zgubić zawieszenie Pokaż całość