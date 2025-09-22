Drony nad lotniskiem w Kopenhadze. Loty zostały wstrzymane
Wstrzymano odloty i przyloty na lotnisku w Kopenhadze. W poniedziałkowy wieczór nad portem lotniczym stolicy Danii stwierdzono kilka dronów.Kolekcjoner_dusz
@SCAInet: 300 km tak Rosjanie mówili. A przecież oni wyłącznie prawdę mówią ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak drony to zawsze są ruskie, blyat