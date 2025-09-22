Dla nas te prowokacje na innych europejskich państwach są bardzo OK. Problem byłby, gdyby Rosja prowokowała jedynie Polskę. Inne kraje mogłyby wtedy lekceważyć zagrożenie, na zasadzie nas problem nie dotyczy, jesteśmy daleko od Rosji. A w ten sposób ruskie pokazują, że nie zamierzają zatrzymać się tylko na wschodniej flance.