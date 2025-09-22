Siedmiolatka pogryziona przez psa. Zwierzę wyszło ze schroniska z opiekunem...
Pies ze schroniska, który był na spacerze z opiekunem, zerwał się ze smyczy i zaatakował siedmioletnią dziewczynkę. Do zdarzenia doszło w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Dziecko z ranami klatki piersiowej i ramienia trafiło do szpitala, a potem na szczepienia przeciw wściekliźnie.SynMichaua
najlepsze
Oczywiście kosztem takich dzieci jak to w znalezisku, ale to wiadomo że dla polek dziecko homosapiens to jest niżej w hierarchii niż kundel ze schroniska.
30 lat temu jak chodziłem do szkoły to już były akcje dla Palucha, jakieś wolontariaty
@Emill: Popularna popularna, tylko wieli ludzi straciło jaja i się boją tak pisać bo się boją co biedne kobietki czy inne sojboje o nich pomyślą.
Tutaj w miastach gryzą ludzi, ale mało osób wie jakie sfory psów latają na terenach wiejskich. Tam nikt czegoś takiego nie zgłasza, a do pogryzień dochodzi regularnie.
Zresztą nie tylko ze schroniska. Pies w przestrzeni publicznej? Smycz + kaganiec na ryju.
@ruonim: schronisko to nie jest więzienie że pies trafia tam za karę. Lwia część to nie sytuacje gdzie pies coś odwalił tylko np. się znudził
Oczywiście większość takich psów nie jest w żaden sposób tresowana ani wychowywana, ale to nie tak że trafiają tam psy z takich powodów
@piotr-glabik: Jeszcze warto dodać, że:
W Polsce w 2023 r. żyło około 8,5 miliona psów
Jak widać, za słabo go po tym łbie n----------i młotkiem. Poza tym, każdy kundel powinien być w kagańcu.
Wczoraj pisali, że wcześniej pogryzł wolontariuszkę, a oni takie śliniące się g---o trzymają przy życiu. Zarząd tego schroniska powinien siedzieć w klatkach, jak te kundle.
Pitbull lub pitbullopodobny?