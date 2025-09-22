Raz byłem świadkiem jak wolontariusze wyprowadzali psa ze schroniska. Szli wąskim chodnikiem, z naprzeciwka szedł facet, ja za nim z małym dzieckiem za rękę. Chłopak wziąć kundla bardzo krótko, niemalże za obroże, a ten j---n1ec i tak się odwinął, i ugryzł faceta w tyłek :/ dobrze że to była jesień i ubrania już grubsze. Ci wolontariusze też wystraszeni i przejęci całą sytuacja. Mnie to dziwi że schronisko daje kundla bez kagańca, ale Pokaż całość