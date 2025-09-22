"Takiej liczby wakatów nie było" Komendant stołecznej policji żegna się z pracą
Wyszedł/wypadł z kasty to mu się język rozwiązał . - Na dziś mam 2600 wakatów. Są jednostki, w których jest to poziom 30 proc. Natomiast tak naprawdę większość - jeżeli chodzi o braki - oscyluje w granicach 25 proc. Takiej liczby wakatów nie było od wielu lat - ujawnił wtedy komendant stołeczny pblastocysta
😅
- Mamo, Tato - dostałem pracę!
- O synku, super, a co będziesz robił? Mam nadzieję że nic nieprzyzwoitego?
- Będę wywoził szambo i przetykał rury kanalizacyjne!
-
@UmCykCyk: mój znajomy jest Szambonurkiem i ma już wybudowany dom na dużej działce i żyje jak król. Kupił szambowóz i wywozi guwno, nie musi tłumaczyć się codziennie w robocie jak korposzczurki, nie ma presji, nie uczestniczy w wyścigu szczurów. Życie jak w Madrycie
dosłownie jak pis przegrał wybory to nowa władza ma w dupie rozliczenie pieprzonej pislicji, jedynie organizacja STARJKOBIET mówi głośno i przypomina czym jest policja
@W_nocy_x3: Słowo klucz - w mundurze miałbyś ponad 20k w cybersecurity. Służba cywilna to g---o totalne za minimalną mimo że robisz to samo co mundurowcy.
Komendantów powinni wybierać lokalnie mieszkańcy, a nie polityk z warszawki, bo partyjna patologia pisowska odpowiada za kompletne zniszczenie dobrego imienia tej formacji i resztek wiarygodności.
@nixodus: Warto dodać, że mniej więcej tak było w każdych służbach właściwie xD telewizja o tym nawet programy robiła bo z wojska żołnierzy przez wiek zwalniali
1. jest generalnie niska (40% ost. uposażenia) i sie skaluje jak gdzieś dorabiasz. Nie pamiętam procentów ale im wiecej zarobisz w cywilu, tym mniej emertury dostaniesz. Tzw "pełna" emerytura przysługuje po 28,5 roku służby i wynosi 75% ost. uposażenia (jak wtedy dorabiasz to ci jej nie skalują). Po to jest "mieszkaniowka" żeby sie np do takiego uposażenia nie