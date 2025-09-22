Egzaminator straszy znajomościami a jeszcze bardziej słabą znajomością prawa.
Podczas realizacji kolejnych materiałów dydaktycznych dla kandydatów na Prawo jazdy - tym razem w Opolu - doszło do skandalicznego wydarzenia. Szkoda, że wśród naprawdę fajnego zespołu egzaminatorów w tym ośrodku pracuje tez taki "fachowiec" od prawa. Akcja od 6 minuty.kleksiq
Komentarze (26)
najlepsze
Tu gość jak rozumiem skupiony jest nie tyle na merytorycznej ocenie sposobu przeprowadzenia egzaminów, a po prostu nagrywa i komentuje trasy egzaminów, co jest pomocnym materiałem dla kandydatów na kierowców, ale jak widać - "na złodzieju czapka gore" :)
To była jednorazowa akcja i nie widzę podstaw do ukarania nagrywającego.
Co więcej, chyba jest możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy w asyście osoby trzeciej, w tym przypadku swojego instruktora nauki jazdy. Z tym, że to trzeba wcześniej zgłosić.
Jeśli tak by było w tym
https://www.word.opole.pl/strona/159-wnioski-skargi ¯\(ツ)/¯
XD
Wykopki nie pamiętają może, ale ten gruby typ który nagrywał był jednym z wrogów wykopu kilka lat temu i miał swoją gorącą aferę.