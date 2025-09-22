Mają dość głośnych gadek tel. w autobusie. "Dużo obcokrajowców z inną kulturą" bartisz89 bartisz89 z ewarszawa.pl dodany: 4 godz. i 3 min temu # autobusy# warszawa# komunikacjamiejska# monster# informacje# heheszki 44 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (44)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
@CzlowiekzBlizna7:
wlasnie w tym problem, nie ma juz takiej "sąsiedzkiej" spolecznosci jak kiedys. Dawniej wszyscy sie znali, na osiedlu, na wsi itp
@manowak2016: tylko idioci tak rozumuja. Zawsze, ale to zawsze xD
Raz trafiłem na wycieczkę z Włoch. To był konkurs kto głośniej mówi.