Pokręcone życie seksualne mrówek
Królowa południowoeuropejskiej mrówki, żniwiarki iberyjskiej, składa jaja, z których wylęgają się samce należące do dwóch różnych gatunków, rozdzielonych 6 mln lat temu. W jej gnieździe żyją dwa gatunki samców, natomiast robotnice są krzyżówkami mającymi po 50% DNA obu gatunków. Jak to możliwe?Piotr_Gasiorowski
Komentarze (30)
najlepsze
Mrówki także wykonują tańce godowe. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
a tu próba zwalenia tego faktu na "kulture"