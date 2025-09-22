Zakopuje za informację nieprawdziwą, bo artykuł albo jest napisany na pałę, albo jest wręcz celowo tendencyjny i clickbaitowy z wielkimi hasłami o "przyszłości gamingu", co jest absolutną bzdurą, ponieważ nie dość, że cała sprawa toczy się w sądach Japońskich, a więc jest to sprawa mocno regionalna, to podobnie jak u nas nie obowiązuje tam precedens, więc niezależnie od wyniku tej sprawy, dopóki pozostanie to jednostkowym zdarzeniem, nic się nie zmieni. 7 akapitów Pokaż całość