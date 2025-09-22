Kula (1998) - zapomniana perełka sci-fi
Dustin Hoffman, Sharon Stone, i Samuel L. Jackson w filmie opartym o powieści Michaela Crichtona. Jest to jedna z najlepszych produkcji o kontakcie z Nieznanym i jeśli lubicie "Kontakt", "Solaris" albo '2001: Odyseję Kosmiczną", to film może Wam przypaść do gustu.patryk-wuwuw
Komentarze (46)
a "Kontakt" tez sf z 1997 deczko lepszy
@patryk-wuwuw: no chyba za bardzo gloryfikujesz ten film
Przecież ten film jest znany pod bardziej prawidłową nazwą "sfera".