Ukryty rachunek górnictwa. Szkody rozlewają się poza Śląsk.
Pękające ściany i przechylone domy to już nie tylko problem Śląska. Roszczenia o szkody górnicze rozlewają się na Małopolskę, Dolny Śląsk i Lubelszczyznę. Do gry wchodzą kolejne kancelarie od lokalnych po giełdowe i zaczynają coraz ostrzej konkurować o klienta. Stawka sięga setek tysięcyGoatifi
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Jak w takim razie działają te różne kancelarie co niby walczą o odszkodowania? Albo jak gminy odzyskują kasę na naprawę np dróg?
@Zuzka_z_Bornholmu: spora, ale na pewno nie większa