Pomijając argumenty finansowe i prawne, niewątpliwie ważne, mimo wszystko przykre jednak, że w tym kraju tak traktuje się starszych ludzi i że nie udało się znaleźć jakiegoś ludzkiego wyjścia z tej sytuacji! Idziesz do szpitala i nie masz gdzie wracać! A wszystkie pamiątki itp. "szklak trafia". :(((