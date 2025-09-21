Poznań: 85-latek eksmitowany z mieszkania. Mieszkał w nim prawie 80 lat
Pomijając argumenty finansowe i prawne, niewątpliwie ważne, mimo wszystko przykre jednak, że w tym kraju tak traktuje się starszych ludzi i że nie udało się znaleźć jakiegoś ludzkiego wyjścia z tej sytuacji! Idziesz do szpitala i nie masz gdzie wracać! A wszystkie pamiątki itp. "szklak trafia". :(((ken-wawa
Komentarze (54)
XDDDDD
no tak... stary to może sobie nie płacić przez dobre 2 lata bo 20k długu nie bierze się z dnia na dzień
mam taką sąsiadkę co wisi mojej rodzinie od dobrych 20 lat kilkadziesiąt tysięcy złotych i też była wiecznie chora gdy się dopytywaliśmy kiedy zacznie spłacać długi... a jako że takie sprawy w sądzie ciągną się latami to w międzyczasie poprzepisywała wszystko co miała na dzieci i komornik nie ma praktycznie z czego ściągać...
No chyba przede wszystkim powinniśmy brać to pod uwagę. Dziadzia nie płacił czynszu i został eksmitowany. Co w tym dziwnego?
Szlag. Od niemieckiego rzeczownika Schlag "uderzenie".
Szlak to może być turystyczny.
Strasznie mu współczuję. Nie dość że nie płacił czynszu, to jeszcze nie pasowało mu zaproponowane mieszkanie komunalne.
@Indoctrine: Wystarczyła płacić za to co miał i nie byłoby dylematu.
Nie uszczęśliwisz człowieka na siłę. Nie chce mieszkać za półdarmo to nie.