Moody's obniża perspektywę polskiego ratingu do negatywnej!
Moody obniża perspektywę polskiego ratingu. Spółki czeka wzrost kosztu kapitału. RPA kończyła po obniżce z najsłabszymi poziomami krajowej waluty. Czy polski złoty tez stoczy się w dół? Raczej nic na to nie wskazuje.FXMAG
Komentarze (24)
najlepsze
@gerokSQ: ¯\(ツ)/¯
Czy w Polskę uderzy meteoryt wielkości Alaski?
Czy w Polsce wybuchnie Wulkan?
Czy Polska w najbliższych 2 latach zniknie pod wodą?
Raczej nic na to nie wskazuje.(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Na TVN24 "Agencja wysłała mocny sygnał do polityków"
gazeta.pl "Rating Polski. Moody's wysłał mocny sygnał. "Czas socjalnej bonanzy się skończył"
KRWIOŻERCZE NAGŁÓWKI I TEKSTY!
Dobrze, że murański jest wiarygodny