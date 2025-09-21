Dlaczego NIGDY Nie Wygrasz w LOTTO (i kto na tym zarabia)
Lotto - szansa na wygraną to 1 do 14 milionów. A jednak setki tysięcy Polaków miesiąc w miesiąc wierzą, że los odmieni ich życie. Jedna z najbardziej skąpych (wedle autora filmu) loterii pod względem oczekiwanego zwrotu z kuponu.femboy69
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 112
- Odpowiedz
Komentarze (112)
najlepsze
Trochę mnie to zaniepokoiło. Skoro pracownik banku jest w stanie pozyskać takie informacje - to zorganizowane grupy przestępcze również. Wystarczy zapłacić odpowiedniej osobie albo ją przymusić - i już wiadomo kim warto się zainteresować.
Co prawda daleko nam do Włoszech z lat 1970-1980 gdzie porwania były na porządku dziennym i nawet Berlusconi został sfotografowany z bronią na biurku (do obrony przed porywaczami) oraz zatrudniał gangstera. A raczej: płacił mu
@jagoslau: Mi też się to nie podoba, jedyne co pociesza to, że napisał że dawno to było, możliwe że są już takie procedury wydrążone które to uniemożliwiają. Z chęcią bym widział jakieś AMA na wykopie ze specjalistą od zabezpieczeń w bankowości.
Pewnie dlatego, że nie gram, a jak grałem to wygrałem nawet czwórkę. Co więcej są publikowane wyniki, kto i ile wygrał. Jak każda gra, w niej nie chodzi o kasę, a o nadzieję.
@Erwos: nie, to podatek od głupoty
Umawiasz się z kumplem, że ukryje się w jednym z domów/mieszkaniu w Polsce (według copilota jest ich około 15,6 miliona). Wybierasz jedno mieszkanie, pukasz do drzwi, a tam jest twój kumpel...
@mocten: Miałem kiedyś aparat Zorki 5 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
za: https://interplay.pl/polacy-w-panstwowym-kasynie-postawili-ponad-50-mld-zl-o-czym-to-swiadczy/
Długo mieliśmy komunę i nie było jak inwestować i ludzie nie potrafili. Komuna się skończyła ale ludzie nadal nie potrafią i często od rodziców słyszeli "a po co, a na co". Do tego masa osób nie rozumie jak działa giełda w ogóle, jakie mechanizmy tym rządzą - co najwyżej rozumieją pojęcie Hossa i Bessa.
No i masz totolotka - proste jak konstrukcja cepa. Idziesz,
Czy to nie dziwne, że usunęli e-paypieryosyy, a na półkach nadal są zwykłe paypieryosyy?
Czy to nie dziwne, że ilość wypadków na drogach spada, a oni podnoszą wysokość mandatów i zaostrzają przepisy?