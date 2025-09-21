Jak Apple manipuluje recenzentami (i widzami)
Dzisiaj w ramach Tech Weeka kręcę aferę. Czy słusznie - oceńcie sami.mateopoznan
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Dzisiaj w ramach Tech Weeka kręcę aferę. Czy słusznie - oceńcie sami.mateopoznan
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (35)
najlepsze
To reguła wzajemności, zgodnie z którą ludzie czują się zobligowani do odwzajemnienia przysługi, dobra lub korzyści, które otrzymali od innych. Więc jak nawet jakiś recenzent stara sie być obiektywny to podświadomie nie jest
Swego czasu różne fundacje w listach dodawały jakiś mały gratis do przesyłek aby ludzie chetniej wpłacali na nie
Identyczna sytuacja jest z recenzjami aut - powiesz coś nieprzychylnego na temat auta, i cyk nie dostaniesz kolejny raz auta na testy.
Komentarz usunięty przez autora