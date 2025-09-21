Potrzebny wykop efekt!
Mirabelki i Mirki Liczę na Was! Asia, moja koleżanka z pracy toczy nierówną walkę z ciężkim przeciwnikiem, potrzebne KAŻDE wsparcie, udostępnij proszę jej zbiórkę,jeśli możesz wesprzyj finansowo. Ona chce żyć! Proszę, pomóżmy jej w tym. Zasięgiem i wsparciem można dużo zdziałać.AggieVonT
Wg badań wydłuża życie o 4 miesiące niby.
Są to zwyczajne elektrody przyczepione do głowy, nie piszą jak dokładnie działa, bo możnaby w domu odtworzyć, bo to drogie nie jest. Ba, nawet do mięśni na AliExpress stymulację mięśniową masz za grosze.
Ale odbiegam od tematu.
120 tysięcy MIESIECZNIE przez dwa lata żeby wydłużyć życie o 4 MIESIACE?
@Olsea: co to "iws"? Rozwiniesz? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
nie, nie daje szans na zatrzymanie choroby. Nie zatrzyma się. Będzie postępować wolniej.
dwa lata to max wydłuża się przeżywalność przy glejaku, a nie żeby była jakakolwiek szansa na dwuletnie leczenie, po którym następuje remisja!
Ps lepiej wpłacać na rozwój nauki dzięki któremu kiedyś być może będziemy w stanie takie choroby leczyć
Czasem nie ma szans, znamy wyrok jest czas by wybrać opcja nr 1