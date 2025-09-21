A my się dziwimy, że w USA dochodzi do morderstw i nikt nic nie robi... Kilka razy stanąłem w obronie osób znajdujących się w analogicznych sytuacjach, moje adhd nie pozwala mi siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak jakiś patus/patusiara lub inny poj*b wyżywa się na kimś słabszym. Znieczulica ludzka jest wszechobecna - głowa w dół i gapią się w telefon lub przez okno. Strasznie mnie to wkur**a, bo dzięki temu odpady społeczne czują Pokaż całość