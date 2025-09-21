Nie miał koszulki i wykrzykiwał w autobusie obelgi. Jedna osoba dostała z główki
Sytuacja miała miejsce 20 września (sobota).bartisz89
Komentarze (97)
Pewnie, będę zgrywał bohatera, a jak naćpany furiat mnie pobije, to babka nie zezna na policji co się stało, bo nie ma do niej zaufania.
@WyZeJaOlkoholikAjaNiePije: Chłopaki z Baraków
Cytat z artykułu :
Wikipedia :
https://youtu.be/Ol9JE0OnURM
BRAWO!
@NieWiemWiecSieWypowiem: hallo żyjemy w Polsce, w kraju gdzie bandyta jest pod ochroną państwa, wyp.... patusowi i przez przypadek coś mu się stanie, to prokurator i sądownictwo zniszczy mi/ci życie, albo przynajmniej będą się starać ¯\(ツ)/¯ dzięki, znam takich głupich co reagowali, pomagali a potem mieli problemy
@RadzieckiSnajper: w tym przypadku zdecydują znajomości, kolor skóry, pan z chmurki w którego wierzysz albo po prostu kasa ¯\(ツ)/¯
@o5e5ek: To nie jest znieczulica. Znieczulica jest wtedy gdy nie reagujesz w sytuacji gdzie reakcja nie tworzy dla Ciebie problemów, a w takich sytuacjach tak nie jest, bo raz że przeszkodzenie patusowi oznacza że może zaatakować, a drugie to że jeżeli dojdzie do szarpaniny i zrobisz patusowi krzywdę to prawo nie jest po twojej stronie.
Sam potrafię zwrócić czasami ludziom uwagę, czy powiedzieć coś patusowi ale
Klasyka gatunku. Najłatwiej zaatakować starszą kobietę albo dziecko. A jakby tak był Gruzin albo Czeczen, to od razu by się zesrał. Jak każdy nieudacznik.