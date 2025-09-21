Glaca: Drodzy sportowcy, stańcie po stronie Palestyńczyków, po stronie ludzkości
"Izrael ze wszelkich rozgrywek sportowych powinien zostać natychmiast wykluczony. W Hiszpanii kibice i zawodnicy powiedzieli "Nie, Nie będziemy brać udziału w zawodach z ludźmi, co mają krew na rękach m. in. dzieci z Gazy..". "Proszę i Wy- Świat Sportowy -powiedźcie "Nie, nie będziemy z wami grali".Pokojowa
Komentarze
Każdy normalny człowiek najpierw pomyśli, jakie będzie miał z tego bilans korzyści/strat, a później dopiero będzie coś robił.
@CzlowiekzBlizna7: Cancel culture zmienia właśnie "stronę". Teraz to lewaki tracą pracę np za szydzenie z Charliego Kirka (właściwie to w tej chwili głównie dlatego). Gracze "cancelują" gry. Widzowie "cancelują" filmy. A to dopiero początek. Może jeszcze za mojego życia zostanie "scancelowany" Izrael.
