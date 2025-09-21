Ciepło matki to nie wszystko. Badacze: ojcowie mają istotny wpływ
Styl wychowania dziecka to nie tylko matka. Najnowsze badania pokazują, że ciepło ojca może silniej kształtować emocje, pewność siebie i odporność psychiczną dziecka niż matczyne wsparcie. Naukowcy mówią wprost: bez ojca wychowanie jest niepełne.VoxClamantisInDeserto
@saib75: tak, ja byłem taki i przez to miałem sporo problemów w czasie dorastania
w końcu się ogarnąłem, ale musiałem praktycznie latami zmieniać swoje domyślne schematy myślowe, w młodości byłem tak zagubiony, że szkoda gadać
To zamknięty układ, do którego nawet jeśli się dostaniesz to masz robić tak jak ci każą.
Jakoś nie ma takich jaj jak w sądach na zachodzie.
Polska to mentalnie wschód. Change my mind.
@tomasz-aleksander-barania: ale za to jak szybko w taką relację można wejść :)
w nią wejść* ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do tego aby chłopiec stał się mężczyzną, niezbędny jest mu ojciec. A właściwie tata. Nie ma takiej opcji, żeby sama matka dała radę. Nie te emocje, nie to myślenie. Nie te hormony i spojrzenie na świat.
Obecność ojca jest ważna podwójnie.
Raz: matka, która ma więź z dorosłym mężczyzną, będzie miała dużo mniejszą potrzebę uwiązania emocjonalnie syna, bo nie będzie samotna, a syn nie będzie miał poczucia winy, że kobieta, która
@Olsea: tymczasem ojciec:
Dawaj synek wskakuj na tę hulajnoge, po drodze jeszcze somsiada zabierzemy xD