Niemcy: aktywiści transseksualni zastraszali uczestników konferencji naukowej
Międzynarodowa konferencja "Youth Gender Distress" w Berlinie jeszcze się nie rozpoczęła, gdy w internecie krążyły już "listy gończe" uczestników. Na plakatach widniał napis "Poznaj swojego wroga". Jedno z haseł krążących również w internecie brzmiało: "Uderz transfobów w twarz!"VoxClamantisInDeserto
Komentarze (24)
.... LGBT na każdym kroku zaznacza swoją obecność, widzę tu chorą atencyjność... chore p------y(ʘ‿ʘ)
-CHooj ci w DOOpę, Andrzej!
...... nastąpiła długa, niezręczna cisza...... bo żaden z nich, nie wiedział czy kłócą się dalej, czy już nie.. ¯\(ツ)/¯
Natomiast co do reakcji @Terechsama to nie wiem skąd ta agresja, bo to wygląda jakby poczuł się osobiście urażony. Nie wiem, może Cię nie zrozumiał i teraz maskuje wstyd?