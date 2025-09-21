A-----l zabija Polskę. Żyjemy za krótko jak na dzisiejszy poziom rozwoju kraju
Przeciętna długość życia nad Wisłą zbliżyła się w 2024 r. do 79 lat. W ciągu dwóch dekad zwiększyła się o cztery lata. Nzdrajczyciel
Komentarze (177)
Jak by ludzie sami dbali o siebie to branza medyczna nie miala by co robic, a ze ludzie szybko umieraja to zus jeszcze nie zbankrutowal ..... taki mamy chory system
Równie istotna jest też struktura spożycia. Co innego codzienna lampka wina do obiadu, a co innego weekendowa w---a.
A potem się dziwisz, że za dużo stresu ( ͡º ͜ʖ͡º)
Do emerytury powinna być dodawana, oprócz trzynastki, także połówka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@apeee: Co do maseczek. Co do miejsc siedzących, szpitali już były restrykcje
Czyli abstynenci żyliby statystycznie 3 dni i 8h dłużej od pijących, zaś abstynentki - o niecały dzień? No bo tak to rozumiem. "POTENŻNE zabijanie Polski przez a-----l."
Przyczyny pewnie są inne - ale w toczącej się ostatnio debacie nt. alkoholu (akcyz,
Jest różnica między "czystym alkoholem" w wódzie, a alkoholem w radlerze, piwie czy winie stołowym.
No ale wtedy już ta statystyka już nie wygląda tak STRASZNIE, DRAMATYCZNIE [PILNIE!!!]
https://www.statista.com/statistics/755502/alcohol-consumption-in-liters-per-capita-ineu/
Potem okaże się, że trzeba wprowadzić koncesje na sznur i taboret, bo "kurna czemu oni wciąż giną!?"
PS. Jak nie widzisz sensu życia, to może warto coś o tym pomyśleć, coś zmienić, iść do lekarza zbadać, czy wszystko jest ok? Smutne życie nie musi być normą. Trzymaj się.