Skoro biegły Jako wytłumaczenie podał „błąd literowy”, to powinien pójść pod sąd i wskazać gdzie w zdaniu zmienił literkę, że z ofiary zrobił sprawcę.

Jak nie wskaże gdzie, to powinien wylądować za kratami za głupotę i manipulację, bo to w końcu BIEGŁY, czyli zna się na rzeczy i od jego ustaleń sąd i inne instytucje uzależniają swoje decyzje.