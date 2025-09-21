Recydywista zabił Wiktorię. To nie koniec dramatu. Rodzice w sądowym piekle
Na przejściu dla pieszych 12-letnia Wiktoria została śmiertelnie potrącona przez samochód kierowany przez Józefa B., zawodowego kierowcę. Ten sam mężczyzna przed kilkunastoma laty również potrącił człowieka na pasch ze skutkiem śmiertelnym.Kolekcjoner_dusz
34
Komentarze (34)
Jak nie wskaże gdzie, to powinien wylądować za kratami za głupotę i manipulację, bo to w końcu BIEGŁY, czyli zna się na rzeczy i od jego ustaleń sąd i inne instytucje uzależniają swoje decyzje.
Dykta, g---o. Mówi to Panu coś?
Musiał się sporo namęczyć, aby wyjaśnić to sądowi gdzie są te błędy, a sąd jak ściana w którą można grochem rzucać. Ostatecznie sędzia przyznała mu rację, gdy przyszedł z prywatną opinią i przeczytała jakie bzdury biegły sądowy powypisywał
Sądy trzech instancji, w tym Sąd Najwyższy, potwierdziły winę
@Kolekcjoner_dusz: Już tłumaczę. Błąd literowy miał kilka zer na końcu.
Przebiegły powinien być skreślony z listy biegłych sądowych za stawianie niewiarygodnych tez i wydawania niewiarygodnych opinii, jeśli tak łatwo dochodzi do "błędów literowych". Cwaniaczki prawnicze nie tępią takich zachowań biegłych, bo sami z ich dyspozycyjności korzystają.
@MiKeyCo nie w tym kraju. Biegły wpierw działał z polecenia prokuratora, bo opinia ma być "odpowiednia", a teraz za kasę od ubezpieczyciela się sprzedał i zmienił narrację.
W procesie karnym stał otrzaskany w takich sprawach prokurator naprzeciw pewnie byle-jakiemu adwokatowi z urzędu, albo takim na jakiego było stać tego kierowcę. W efekcie kierowca poszedł siedzieć.
A teraz mamy proces cywilny, gdzie otrzaskani, wysokiej klasy prawnicy ubezpieczalni stoją naprzeciw prawnikowi na którego stać było rodzinę ofiary (może nawet z tych kancelarii-domokrążców co dzwonią po ofiarach, a potem
A która linia jest wyższa?
@hellfirehe: prawnik w Polsce nie ma wiele do powiedzenia, jeśli nie jest wpływowym i potrafiącym się dzielić z sądem i prokuratorem kasą.
Biegły działa z ramienia prokuratury i opinia ma być taka, jaką żąda prokurator, inaczej biegły przestaje być biegłym.
A, że potem już samowola i ubezpieczyciel posmarował biegłemu aby zmienił narracje to to robi.