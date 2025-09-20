Brak kontroli nad sprzedażą gruntów rolnych. Rolnicy biją na alarm
Obcy kapitał przejmuje coraz więcej gruntów rolnych w Niemczech. To olbrzymi problem podnoszony przez niemieckich rolników, których głos wydaje się być niesłyszalny przez polityków, którzy wydają się ignorować problem.FXMAG
Komentarze (15)
najlepsze
Każdy (w tym cudzoziemiec z UE) musi mieszkać w gminie przez co najmniej 5 lat aby kupić grunt rolny. Jeszcze trzeba mieć zgodę KOWR. P------e nawet jako Polak od 10 pokoleń nie mogę sobie zostać rolnikiem od tak tylko jakieś zgody prosić xD
Eee, p---------e. Myślałem, że chodzi o wsadzające wszędzie swoje chciwe, puchatkowe ryje chinolstwo, albo ruskich, czy arabów, a tu jakaś austriacka firma kupuje w Niemczech i "obcy kapitał" XD
@Komy10: W sensie, że rolnicy narzekają na rolników którzy sprzedają komu chcą... i jest to wina polityków?
Z drugiej strony wykopki powinny się cieszyć, że w Niemczech
( ͡° ͜ʖ ͡°) źle się dzieje
@ipkis123: czy te tajemnicze wykopki sa z toba w pokoju teraz?