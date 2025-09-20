Czy ktoś inteligętny odpowie mi w końcu o ile poszybuja w góre sondaże parti która w końcu skończy z tymi górniczymi pasożytami? 20% 50%? To samo tyczy się wszystkich "uprzywilejowanych" grup społecznych jak policjanci, wojskowi, słuzba więzienna itp. Wszyscy ci ludzie sa jedynie obciązeniem dla systemu.Po przejściu na emeryture w wieku 40lat jedyne co potrafią to wydzieracć się na kasjerke w biedronce że za wolno sprzedaje.