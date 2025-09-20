Obywatel Ukrainy został deportowany do swojego kraju 47-latek kierował pojazde
Policjanci z kępińskiej jednostki zatrzymali mężczyznę, który kierował Renault w stanie nietrzeźwości. Nie było to jego pierwsze tego typu naruszenie prawa. Na mężczyźnie ciążył bowiem sądowy zakaz kierowania pojazdami. Finalnie został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej i deportowany do sInfoMagazyn
Komentarze (14)
najlepsze
Ja bym to jednak jeszcze zmodyfikował.
KAŻDA deportacja powinna być na koszt deportowanego, nawet jeżeli nie ma on pieniędzy.
Zakładając, że nie ma on czym zapłacić:
1. Deportujemy go, a następnie na "jego koncie" pojawia się dług, który co miesiąc jest waloryzowany koszt odsetek ustawowych (bezterminowo)
2. Jeżeli minie czas zakazu wjazdu do strefy Schengen, to aby móc do niej wjechać
@konkarne: No nie za bardzo, bo każdy przypadek się bardzo nagłaśnia propagandowo, ale to kropla w morzu tych co powinni zostać deportowani.
" Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców wskazują, że na liście osób zobowiązanych do opuszczenia terytorium kraju znajduje się już 31 tysięcy obcokrajowców. Tymczasem w bieżącym roku, do końca sierpnia, służby przeprowadziły przymusowe wydalenia
Do opuszczenia Polski oczekuje obecnie 31 tys. osób. Wydalono jedynie 1100.
@Kogutt: no chyba, ze jesteś polakiem. To możesz mieć 30 sądowych zakazów i to jest OK
A może byśmy się dogadali z Ukraincami i każdy Polak z 10 zakazami jedzie na front? I tak w końcu się zabije po pijaku, ale będzie pewność, że nie zabierze ze sobą postronnej ofiary
( ͡° ͜ʖ
Jesteśmy na etapie gdzie zaraz zacznie działać efekt profilaktyczny i zaczną się 2x zastanawiać, zanim zaczną łamać prawo.
Uwierzcie mi, że takiego przekonania o własnej bezkarności jak przeciętny ukrainiec zaangażowany w drobną przestępczość lub jazdę po pijaku, nie ma w tym kraju żaden Polak - świadomy tego że policja bardzo łatwo może go namierzyć i dojechać, niezależnie od