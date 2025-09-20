Wreszcie Polska poszła po rozum do głowy. Zamiast gadać, zaczęła aktywnie deportować tych co rozrabiają.

Ja bym to jednak jeszcze zmodyfikował.

KAŻDA deportacja powinna być na koszt deportowanego, nawet jeżeli nie ma on pieniędzy.

Zakładając, że nie ma on czym zapłacić:

1. Deportujemy go, a następnie na "jego koncie" pojawia się dług, który co miesiąc jest waloryzowany koszt odsetek ustawowych (bezterminowo)

2. Jeżeli minie czas zakazu wjazdu do strefy Schengen, to aby móc do niej wjechać