[EN] W Anglii dziennie do 30 ludzi jest aresztowanych za memy.
W Wielkiej Brytanii dochodzi do represji wobec wolności słowa, w wyniku których aresztuje się dziennie do 30 osób za drobne przestępstwa, takie jak retweety i obrazki.Naparstek
Komentarze (71)
najlepsze
@LegendarnyOdkurzacz: Wielką Brytanią, a co?
I dla jasności, w starej jest obraża uczyć religijnych.
Pamiętasz ilu wykopków ma problemy z prawem za memy o papaju? Bo ja żadnego nie kojarzę
Matczak kiedyś to tłumaczył - że nie jest to w obecnych realiach możliwe - tzn. karanie za to ¯_(ツ)_/¯
Już nie pamiętam dokładnych argumentów ale było coś o uwiarygodnieniu tego, O ZAMIARZE SPRAWY itd.
Ja jebe (－‸ლ)
Ale brytole na to przyzwolenie-głosując na lewicowe labour party i zdrajcę starmera ¯\(ツ)/¯
Kto ma mózg ten wie czym zawsze kończy się lewicowy f-----m.
