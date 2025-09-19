Deweloper znalazł sprytny sposób ! Same miejsca dla niepełnosprawnych
Deweloper omija prawo budowlane i tworzy same miejsca dla niepełnosprawnych. Dzięki temu nie musi zachowywać minimalnych odległości od budynku i upchnąć więcej drogich miejsc parkingowych.SympatycznyWiewior
Komentarze (72)
najlepsze
@jbpis: niepełnosprawnych jest mało, stan wyższej konieczności
@El_Trufel:
Tyle, że niepełnosprawności są różne a miejsca dla niepełnosprawnych to nie tylko bliskość ale też na przykład większa szerokość aby osoba poruszająca się na wózku, czy o kulach i potrzebująca miejsca aby otworzyć drzwi na oścież mogła w ogóle wyjść z auta. Wiele zwykłych miejsc parkingowych jest dziś za wąskich na współczesne auta, nawet osobie zdrowej czasem
"Teoretycznie Kodeks drogowy na drogach wewnętrznych obowiązuje także w odniesieniu do znaków drogowych, praktyka jednak wskazuje na to, że – zwłaszcza na terenie zamkniętym – policja interweniuje niechętnie i jedynie na wezwanie zainteresowanych."
Wystarczy, że regularnie Policja będzie wybierać się na to osiedle na żniwa to te miejsca staną się bezużyteczne i Janusze budowania i parkowania nie będą mieć benefitu.
@elmarco: jeżeli oznakowanie jest błędne to i nie jest to wtedy np miejsce dla niepełnosprawnych, to wchodza ci od budownictwa i wlepiac powinni kary. Bo nie może być parking zbyt blisko budynku.
To nie spryt a łamanie prawa. Gorzej, że za to nikt im nic nie zrobi.