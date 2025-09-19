Kupiła bilet w aplikacji, zapłaciła karę za jazdę na gapę. Kuriozalna historia
Kuriozum w komunikacji miejskiej w Krakowie. Pasażer, który z powodu braku zasięgu sieci komórkowej nie okaże ważnego biletu - musi zapłacić karę, mimo, że poprawnie zgodnie z przepisami zakupił bilet przez aplikację mobilną przed wejściem do autobusu.Serghio
Papierowy bilety są jakie są ale mam wtedy coś fizycznie w kieszeni.
@FireDash: z tego powodu jeśli już muszę jechać komunikacją miejską zawsze korzystam z papierowych biletów
https://ztp.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/10/zarzadzenie_982024_kontrola_biletow.pdf
"Za nieważny uznaje się m. in. bilet mobilny zakupiony po wezwaniu do okazania biletu oraz zrzut ekranu przedstawiający bilet mobilny."
06:28:00 - przyjechał autobus na przystanek (opóźniony o ok. 2 min),
06:28:10 - nastąpił zakup biletu w momencie wejścia do autobusu, pasażerka usiadła blisko kierowcy (jest na to dowód w postaci logów aplikacji PeoPay, faktury za bilet od SkyCash, potwierdzenia przelewu, właściwie również monitoringu autobusu - do czego przyznało się w odpowiedzi na reklamację ZTP )
06:39:00 - rozpoczęła się kontrola biletów kilka przystanków dalej
06:39:54 - kontrolera podszedł do pasażerki
@cyk21 Tak, ale to nie był papierowy bilet, tylko mobilny przy którym masz dokładne metadane. Papierowy bilet może podarować Ci inny pasażer, który wysiadł wcześniej. W takim przypadku rozumiem argumenty oraz bilet określony mianem "na okaziciela". Przy elektronicznym takie rzeczy nie zachodzą - masz dokładną informacje, kto, gdzie i kiedy go kupił oraz
Nie zgadzam się z tym mandatem, ale dobra niech nie będzie że nie okazała i tak dalej, ale fakt że pokazała bilet w biurze obsługi, opisała sytuację a reklamacja i tak została odrzucona? Ręce opadają