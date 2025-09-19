To błąd aplikacji po stronie pasażera jeszcze idzie jakoś zrozumieć, że kontroler nie ma możliwości sprawdzić czy pasażer zakupił czy nie zakupił biletu, ale bardziej absurdalne jest, że jak nie działają ich biletomaty to też dostaniesz mandat, bo zachęcają do zakupu biletu online, ale jak nie masz aplikacji to w autobusie nie kupisz z ich winy a i tak mandat dostaniesz XD bo się biletomat wykrzaczyl a ty powinieneś o tym wiedzieć Pokaż całość